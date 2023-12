Pallacanestro Trieste, al via la vendita dei biglietti per la gara con Verona

Squadra in casa

Squadra in casa Trieste

Una fine dell'anno all'insegna del grande basket quella che aspetta i tifosi biancorossi, pronti a salutare il 2023 incitando i ragazzi di coach Christian in una delle sfide più importanti della Regular Season. La Pallacanestro Trieste ospiterà infatti la Scaligera Basket Verona nella gara valevole per la 17esima giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/24.

La palla a due sarà alzata alle 20:30 del prossimo sabato 30 dicembre al PalaTrieste, con i biancorossi in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata nella gara di andata per 81-69 all'Agsm Forum.

I tifosi che vorranno assistere alla partita potranno acquistare i biglietti online in pre-vendita a partire già dal giorno di Natale, lunedì 25 dicembre, sul circuito Vivaticket al seguente link: https://pallacanestrotrieste.vivaticket.it/

Da mercoledì 27, a partire dalle ore 16 inizierà invece la vendita nelle biglietterie interne al PalaTrieste.

Questi gli orari che seguirà il ticketing biancorosso nella settimana:

Biglietteria interna (atrio ingresso principale di Via Flavia 3):

mercoledì 27/12: ore 16.00 - 19.00

giovedì 28/12: ore 16.00 - 19.00

venerdì 29/12: ore 16.00 – 19.00

sabato 30/12: ore 10.00 – 13.00

Biglietteria esterna al PalaTrieste (botteghini di Via Flavia 3):

sabato 30/12 a partire dalle ore 16.00 e fino alla fine del secondo quarto.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VENEZIA GIULIA (sportello di Via Roma 18):

Mercoledì 27/12: ore 10.30 – 13.30

Giovedì 28/12: ore 10.30 – 13.30

Venerdì 29/12: ore 10.30 – 13.30

La vendita online su Vivaticket al link di cui sopra terminerà sabato 30/12 alle ore 20.30.

Di seguito la tabella dei prezzi per i singoli tagliandi:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 UNDER 12 UNDER 5 PRIMA FILA 205,00 € SUPERVIP 130,00 € VIP (sett. A–B–J) 77,00 € 69,00 € PARTERRE (sett. E-F-G) 43,00 € 38,00 € 17,00 € SILVER (sett. C-D-H-I) 35,00 € 31,00 € 14,00 € TRIBUNE (K-N) 23,00 € 20,00 € 9,00 € 2,00 € DISTINTI (sett. O – P – S1) 18,00 € 15,00 € 7,00 € 2,00 € UNIVERSITY SECTION (S2) 11,00 € CURVA NORD (sett. L-M) 13,00 € 11,00 € 5,00 € 2,00 € II ANELLO (sett. Q – R) 13,00 € 11,00 € 5,00 € 2,00 €



UNDER 18 = nati dall'anno 2010 all'anno 2005 (previa esibizione documento identità)

UNDER 12 = nati dall'anno 2017 all'anno 2011 (previa esibizione documento identità)

UNDER 5 = nati dall'anno 2018 (previa esibizione documento identità)

UNIVERSITARI = previa esibizione libretto elettronico (di tutte le Università)

Per maggiori informazioni rivolgersi a ticketing@ pallacanestrotrieste.it