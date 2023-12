Il grande cuore della Pallacanestro Trieste: parte 'Regala un sorriso'

In occasione della sfida del 17 dicembre con la Benedetto XIV Sella Cento, la Pallacanestro Trieste lancia l’iniziativa “Regala un sorriso”, una raccolta di doni che inizia ufficialmente oggi, martedì 12 dicembre.

All’ingresso di via Flavia 3, seguendo gli orari di biglietteria, sarà possibile lasciare un regalo incartato sotto l’albero, che sarà poi distribuito alle Associazioni di volontariato che collaborano con la società biancorossa.

L'iniziativa benefica

Sarà sufficiente segnalare con un bigliettino se il regalo sia destinato a un bambino o a una bambina, la fascia d’età del dono, un breve messaggio di auguri, e lasciarlo vicino alla biglietteria interna, che sarà operativa per l’emissione dei biglietti per la partita del 17 dicembre e per la “Winter Promo” del girone di ritorno.

Sarà inoltre possibile donare a Pallacanestro Trieste un disegno realizzato dai piccoli tifosi biancorossi, che sarà appeso all’ingresso del palazzetto, che rimarrà esposto fino alla fine del periodo delle feste il prossimo 7 gennaio.