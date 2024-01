Ovovia, Fedriga: “Troppi esperti dell’ultima ora, niente bocciatura solo correzioni”

TRIESTE - “Vedo geologi ed ingegneri dell’ultima ora decidere se ci sia una tutela geologica o ambientale” così il presidente della Regione Massimiliano Fedriga stamane alla presentazione del nuovo treno Blues. Dopo una settimana contrassegnata dal caso ovovia con i documenti della commissione tecnica del ministero della Cultura presentati da Francesco Russo e le conseguenti risposte della giunta comunale, anche il governatore Fedriga scende in campo per dare la sua opinione.

Il commento del presidente

“Ho sempre detto che le valutazioni sull’impatto ambientale devono essere fatte innanzitutto dal punto di vista tecnico - sottolinea Fedriga - un’altra cosa è la scelta politica: noi vorremmo fare un alleggerimento importante del traffico in porto Vecchio, perché la presenza delle attuali vie di ingresso non ottimizza lo spazio disponibile che invece deve essere ben sfruttato anche dal punto di vista turistico. Si può procedere se la parte tecnica si esprime. Continuo a vedere invece da una parte e dall’altra, ingegneri e geologi dell’ultima ora, decidere se ci sia una tutela geologica o ambientale. Ci sono già degli organismi preposti e devo dire che la politica non deve intromettersi, perché una cosa è la scelta delle Amministrazioni e una cosa è la fattibilità su cui devono esprimersi i tecnici. Dopodiché vedo che oramai tutto viene sventolato sull’altare della propaganda”.

Alla domanda su cosa pensasse dell’operato della sovrintendenza ha risposto: ”la sovrintendenza fa le sue valutazioni tecniche ed è giusto che le faccia, poi una cosa è bocciare e una cosa è chiedere delle correzioni ad un progetto: si tratta di una normale interlocuzione che c’è tra enti. Poi sembra che sia una bocciatura politica quando in realtà serve per arrivare alle proposte migliori per il territorio”.