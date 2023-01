Cooperazione: il corso dell'Accri per la formazione al volontariato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Riparte il 4 febbraio 2023 il corso dell'ACCRI per la formazione al Volontariato e alla cooperazione internazionale,“CooperAZIONE per una cultura di solidarietà tra i popoli”. Si tratta di una proposta di cittadinanza attiva, che consiste in un percorso formativo e offre, a chi lo desidera, la possibilità di partecipare come volontari alla vita dell’Associazione, nei tempi e nei modi scelti da ciascuno. Il percorso è costituito da 6 incontri formativi, per un totale di 30 ore, che si svolgeranno sia in presenza che da remoto. Il corso si avvale del contributo di formatori esperti, che coinvolgeranno gli iscritti attivamente, e valorizzerà le esperienze acquisite “sul campo” dai volontari e soci dell’ACCRI. Tra i temi trattati ci sono coscienza planetaria, landgrabbing, diritto alla pace e all'autosviluppo dei popoli, spiritualità antropologica ed empowerment di comunità... Per saperne di più e per le iscrizioni, visita il nostro sito