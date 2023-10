Maltempo: rive chiuse per acqua alta, danni a Barcola per mareggiate (FOTO E VIDEO)

AGGIORNAMENTO 13:35: Viabilità ripristinata: riaperte tutte le vie interessate dagli allagamenti. Il Delfino Verde (linea Trieste-Muggia) è di nuovo regolare a partire dalla partenza delle 14:10 da Trieste.

AGGIORNAMENTO 12:15: Riaperte le Rive. La marea è in calo, il moto ondoso è ancora abbastanza consistente. Rimangono criticità all'intersezione Rive/Mercato Vecchio Non sono ancora riaperte via Mazzini e via Genova (zona bassa) ancora interessate da allagamenti. Si prevede comunque riapertura a breve. Il transito degli autobus di linea sulla via Mazzini è stato momentaneamente sospeso.

AGGIORNAMENTO 11:30: Forti mareggiate a Barcola hanno prodotto ingenti danni sul lungomare in pineta. In diverse zone i cubi di porfido sono stati divelti dalla potenza delle onde e sospinti fino alla pineta retrostante. Spostati e sradicati anche diversi lastroni di pietra in prossimità degli scogli.

La situazione a Barcola (VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 11: Ancora acqua alta sulle rive dopo l'allerta meteo arancio diffusa ieri dalla protezione civile e la zona viene interdetta al traffico. Nonostante il colmo di marea sia già passato (ore 09.11) sono aumentati vento e precipitazioni che fanno si che l'acqua del mare abbia esondato. Al momento (ore 11) sono state interdette al transito dalle pattuglie della Polizia Locale le Rive nel tratto compreso tra piazza Tommaseo e piazza Venezia. Le zone allagate risultano: le Rive - Mercato Vecchio, parte delle vie confinanti con il canale di Ponterosso (Bellini e Rossini), la parte finale di via Genova, via Mazzini bassa, via Cassa di Risparmio da via Mazzini al canale.

AGGIORNAMENTO ORE 10: Il centro di Muggia e Grado è allagato, come previsto e annunciato dall'allerta meteo diramata ieri dalla protezione civile per oggi, venerdì 27 novembre. In particolare, a Grado è stata chiusa la viabilità in centro e la strada translagunare 352 e ci sono stati disagi per le scuole, con l'interruzione del servizio scuolabus. A Muggia, già dalle prime ore del mattino, sono state predisposte le paratie in centro e sacchi di sabbia all'entrata del Comune (allagata anche piazza Marconi). Chiusa la zona Mandracchio, rallentamenti nella galleria, che rimane comunque aperta, ed è stato sospeso il servizio marittimo Delfino Verde.

Il picco di marea si è registrato nella mattinata odierna e ha coinvolto anche Trieste (con rive, molo Audace e scala reale lambite dall'acqua e allagamenti in zona), Monfalcone e alcune aree del territorio di Duino Aurisina come il Villaggio del Pescatore, dove è entrato in funzione il mini - mose. Mareggiate anche a Grignano nelle prime ore del mattino. La protezione civile del Fvg è al lavoro per arginare eventuali danni nelle aree più critiche. Notizia in aggiornamento.

Muggia

Grado (foto: comune di Grado)

Villaggio del Pescatore

Grignano

Monfalcone, Marina Julia