Disabilità, sociale, aiuti per maltempo: gli emendamenti della Lega in assestamento di bilancio

TRIESTE - Supera i tre milioni di euro il valore complessivo degli emendamenti proposti dalla Lega e approvati nell'ultimo assestamento di bilancio. Sono stati presentati oggi dal capogruppo della Lega Antonio Calligaris e dai consiglieri Giuseppe Ghersinich, Manuele Ferrari, Alberto Budai, Elia Miani, Maddalena Spagnolo, Lucia Buna.

Oltre al sostegno per l'agricoltura che aggiunge 500mila euro al 'fondo emergenza' per i danni del maltempo, un'importante fetta dell'importo è dedicata al tema disabilità: in tutto altri 500mila euro di cui 200mila per dotare gli scuolabus di pedane, 200mila euro a opere per l'accesso ai servizi nelle marine, darsene, porti turistici e altre aree simili e 100 mila euro per l'acquisto di carrozzine elettriche con capacità fuoristrada che consentiranno alle persone con limitata capacità motoria di accedere ai siti storici o naturali privi di percorsi attrezzati.

Una cifra consistente, 474mila euro, è stata proposta anche per il sociale e il volontariato, con 45mila euro per associazioni che sostengono persone affette da endometriosi, malattie reumatiche o fibromialgia. Altri 100mila finanzieranno le politiche di contrasto alla solitudine e invecchiamento attivo, 100mila per la realizzazione di orti collettivi sociali in favore delle persone con disabilità, 200mila per la promozione di associazioni donatori sangue, organi e midollo osseo e 30mila per le associazioni che si occupano di disturbi alimentari.

290mila euro saranno invece destinati all'occupazione, finanziando l'iscrizione ai corsi per tre professioni, al momento ricercate ma con alti costi d'accesso per la formazione: security manager, assistenti bagnanti e guardiafuochi. Un provvedimento dedicato alle persone al momento disoccupate, per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Emendamenti anche a contrasto del randagismo felino, come i 220mila euro per la chippatura o la sterilizzazione dei gatti domestici e altri 100 mila euro in favore degli enti che si occupano delle colonie di gatti.

In tema di promozione del territorio la parte del leone la fanno i 300mila euro per la preparazione degli atleti in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, per la presentazione della candidatura della regione a ospitare i Campionati Europei di Biathlon della Forestale. Sempre in tema di promozione territoriale, 100mila euro andranno ai Comuni per la realizzazione di portali web o all'implementazione delle pagine istituzionali già esistenti,con l'affissione di tabelle in luoghi sensibili o di transito dei territori comunali con Qr Code. In merito alle politiche ambientali, la Lega ha presentato un Odg la finalità di istituire una linea di contributi fino a 5mila euro per la realizzazione di un impianto di recupero dell’acqua piovana e di irrigazione per gli orti domestici.