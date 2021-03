Assunzioni nella sanità: Asugi apre 15 posti

Nell’ambito delle azioni previste nella manovra del personale, ASUGI procede alle assunzioni necessarie al funzionamento dei servizi sanitari e di supporto con l’acquisizione tempestiva di personale:

2 Dirigenti medici in disciplina “Dermatologia e venerologia” a tempo indeterminato, di cui 1 su posto già coperto con contratto a tempo determinato che decadrà contestualmente;

1 Dirigente medico in disciplina “Dermatologia e venerologia” a tempo determinato, per sostituzione di personale assente;

1 Dirigente medico in disciplina “Medicina interna” a tempo indeterminato, su una cessazione imminente presso la SC di Medicina interna Monfalcone;

1 Dirigente medico in disciplina “Medicina interna” a tempo determinato, su una cessazione imminente presso il DAI di Medicina;

2 Collaboratori Professionali Sanitari – Dietisti (cat. D) a tempo determinato, di cui 1 su posto già coperto con contratto a tempo determinato che decadrà contestualmente e 1 per sostituzione di personale assente;

1 Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista (cat. D) a tempo determinato, su copertura di un posto recentemente resosi vacante;

4 Collaboratori Professionali Sanitari – Logopedisti (cat. D) a tempo indeterminato

Dopo l’approvazione della graduatoria a seguito di un avviso di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna in qualità di medico specialista nella disciplina “medicina dello sport” (o in discipline equipollenti ed affini), l’incarico viene affidato al dott. Carlo Donada allo scopo di assicurare lo smaltimento delle prestazioni, accumulatesi a causa dell’emergenza epidemiologica, da erogare per mezzo delle unità funzionali di medicina dello sport di Area Isontina.

Per quanto riguarda le assunzioni funzionali a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, ASUGI stipulerà 3 contratti a tempo determinato per altrettanti professionisti: Dirigenti medici in “Medicina interna”.