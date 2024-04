Aumentate le rimesse degli immigrati in Fvg, oltre 167 milioni

TRIESTE - Le rimesse degli immigrati in Fvg, ossia il denaro inviato nei paesi d'origine, ha subito un aumento del 3,3 per cento nel 2023, pari a 5,3 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente (da 162 a 167,3). Uno degli incrementi più elevati in Italia, al terzo posto dopo Molise e Basilicata. A Trieste la variazione è molto più contenuta e sostanzialmente stabile rispetto alla media regionale (+ 0,4 per cento).

Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Banca d’Italia. La parte di reddito risparmiata da un lavoratore straniero e inviata al proprio nucleo familiare nel Paese di origine, ricorda Russo, costituisce un importante fattore di sviluppo e cooperazione internazionale e ha un impatto rilevante sui beneficiari.

I dati provinciali

L’aumento osservato in regione si è concentrato nella ex provincia di Udine (+7,9 per cento, pari a 4,6 milioni di euro in più), mentre Pordenone (+1,8 per cento) e Trieste (+0,4 per cento), hanno registrato aumenti minori. L'ex provincia di Gorizia registra una minima flessione (-0,4 per cento), anche se nel corso degli anni precedenti i flussi in uscita da questo territorio sono fortemente aumentati: dall'8,4 per cento del totale regionale nel 2005 al 22,7 per cento nel 2023. Il tutto principalmente a causa della sempre più numerosa comunità originaria del Bangladesh residente a Monfalcone.

I paesi di destinazione

Per quanto riguarda i principali paesi di destinazione, a Trieste la maggior parte dei flussi sono diretti verso il Pakistan (seguito da Bangladesh e Georgia), mentre a livello nazionale e regionale, soprattutto nell'isontino, il primo paese è il Bangladesh (primato in precedenza detenuto dalla Romania. Al secondo posto troviamo la Georgia, con un + 30,7 per cento in un anno, pari a 5,3 milioni di euro in più.