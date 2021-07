Covid, in Fvg 92 casi nelle ultime 48 ore: oltre la metà dei contagiati ha meno di 29 anni

Tenendo conto dei dati rilevati nella giornata di ieri a cui si sommano quelli di oggi, in Friuli Venezia Giulia su 8.074 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi - di cui 3 tra i migranti nel territorio di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,97%. Sono inoltre 4.213 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 casi (0,3%). Risulta inoltre che il 56% delle persone contagiate hanno un'età inferiore ai 29 anni. Nelle due giornate non si registrano decessi; nessuna persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 8 (-1). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I totalmente guariti sono 103.255, i clinicamente guariti 18, mentre quelli in isolamento risultano essere 285. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.355 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.298 a Trieste (+37), 50.445 a Udine (+32), 21.130 a Pordenone (+15), 13.084 a Gorizia (+6) e 1.398 da fuori regione (+2). Tra il personale del Sistema sanitario regionale si registra una positività di un infermiere dell'Asufc e un'ostetrica di Asugi, nonché di un operatore delle strutture residenziali per anziani. Risultano infine esserci tre contagi di persone rientranti dalla Francia.