Scuola: dalla Regione 5 milioni di euro per il campus in via Rossetti

TRIESTE - Il progetto per il campus scolastico in via Rossetti può contare su uno stanziamento ulteriore di 5 milioni di euro, previsto nel bilancio recentemente approvato dalla Regione. Lo dichiara ai microfoni di Telequattro il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli. L’ex caserma dedicata a Vittorio Emanuele, abbandonata da 15 anni, sarà così trasformata in uno spazio in grado di contenere, secondo stime del Comune, circa 7mila studenti, liberando le strutture scolastiche fatiscenti oggi esistenti in città. Sarà quindi l’Edr ad acquistare il la caserma, anche con l’aiuto di un contributo comunale.