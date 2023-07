Nuovo Burlo: si avvicina l'inizio dei lavori, consegna del cantiere il 17 luglio

TRIESTE - L'area del cantiere del nuovo Burlo sarà consegnata all'impresa vincitrice dell'appalto lunedi 17 luglio. Lo riporta un servizio del Tgr Rai Fvg. Si tratta di una data che segna l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'edificio principale della nuova sede, che avrà cinque piani e si collegherà alla piastra di Cattinara al livello due. Una consegna più o meno in linea con le tempistiche programmate, ossia il completamento del nuovo Burlo senza torre e ristrutturazione della piastra di Cattinara nel 2026. Si riaccende così la protesta, da parte del Comitato spontaneo per la difesa di Cattinara, di cambiare l'ordine dei lavori per per rispettare la nidificazione degli uccelli negli alberi destinati all'abbattimento. Il comitato si oppone al trasferimento del Burlo a Cattinara e chiede soluzioni alternative. "La scelta di collocare il Burlo a Cattinara, spiega l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, "è stata fatta 20 anni fa e non si può tornare indietro. Sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste e le regole sono state rispettate".