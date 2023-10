Controlli ai confini, Fedriga: “Scelta necessaria, non ideologica”

TRIESTE - "Spero siano misure che durino il meno possibile ma non si può che condividere la scelta del Governo in un momento di tensioni internazionali e di rischi legati a queste tensioni”. Lo dichiara il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, riferendosi alla sospensione di Schengen e al ripristino dei controlli ai confini con la Slovenia e sostiene che "non è una misura che ha preso il governo dal punto di vista ideologico, ma è una misura assolutamente pragmatica, nell'ottica della sicurezza interna".

Fedriga parla di “controlli necessari, non a caso sono misure che stanno mettendo in atto moltissimi paesi europei tra cui la Slovenia stessa. E’ fondamentale oggi avere un controllo del territorio importante più che in passato”.

“Già avevamo un momento difficile per l’arrivo di ingressi illegali nel nostro territorio”, spiega il presidente del Fvg, parlando di “rischio infiltrazioni che possono esserci in Europa, quindi è chiaro che dobbiamo mantenere la guardia molto alta. Se c’è la necessità è giusto che la misura venga prorogata, l’auspicio è che si possa tornare alla normalità il prima possibile ma non è nelle nostre disponibilità saperlo perché la scelta è collegata alla situazione internazionale”.