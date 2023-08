"Saranno trasferiti 200 migranti", l'annuncio di Dipiazza

TRIESTE - "Ieri sera alle 23 mi ha chiamato il Ministro dell'Interno e mi ha detto che verranno spostati intanto 200 migranti. E' un bel risultato perché su 500 non è male. Sono molto soddisfatto". Così il sindaco Roberto Dipiazza a margine di una conferenza stampa, in merito all'emergenza migratoria in territorio triestino, sul quale attualmente stazionano circa 500 migranti. In merito ai flussi migratori che, secondo precedenti dichiarazioni, starebbero "danneggiando il Governo Meloni", Dipiazza ha ribadito: "E' chiaro che la Meloni è un leader di centrodestra che dà fastidio a molti governi europei. Come mai non li portiamo in Spagna, Francia e Grecia? Perché non ci facciamo queste domande? E' chiaro che c'è un attacco politico contro il Governo italiano".