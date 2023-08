Granchio blu: 'il killer dei mari' sta mettendo a rischio il settore pesca

A far tremare i pescatori e le imprese familiari che svolgono l'attività di pesca ci sta pensando il granchio blu, detto anche il 'killer dei mari'. Specie vorace, che si riproduce in modo incontrollato, proviene dal Nord dell'Oceano Atlantico e si è purtroppo adattato al meglio al clima del Mediterraneo, proliferando in modo incontrollato (anche perchè non ha predatori). E' stato avvistato nell'Adriatico, in provincia di Rovigo, Chioggia, nel veneziano, nel Golfo di Trieste, nel Tirreno (Toscana, zone del grossetano e Marina di Pisa), in Puglia, Abruzzo, Lazio, Liguria e Sicilia.

Padella, coltello e forchetta

Il granchio blu sta riducendo drasticamente le quantità di pescato perchè con le sue chele riesce anche a tagliare le reti insinunandosi negli allevamenti. Per questo motivo nei suoi confronti è stata posta in essere una vera e propria guerra e le armi per combatterlo sono in primis padella, coltello e forchetta. Il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Lollobrigida ha messo a disposizione circa 3 milioni di euro per le aziende ed i consorzi del settore che provvederanno alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu.

Il provvedimento

Il provvedimento prevede che "a decorrere dal 1 agosto 2023 è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacolturache provvedono alla cattura ed allo smaltimento" e "con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto". Il tutto "per contenere il fenomeno della diffusione del granchio blu e impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico".

Le proprietà nutrizionali

Nella realtà il granchio blu si caratterizza per proprietà nutrizionali importanti: ricco di vitamina B12, ha anche un sapore delicato e gustoso. I prezzi per chi vuole acquistarlo si aggirano intorno ai 10 € al kg.