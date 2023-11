In Fvg le imprese straniere sono oltre 13 mila

TRIESTE - Sono 13 mila e 187 le imprese di stranieri in Friuli Venezia Giulia. Il dato aggiornato al 30 giugno 2023 parla di 5 mila e 319 nel territorio di Udine, 3 mila e 157 in quello di Trieste, mille e 459 in quello di Gorizia, 3mila e 252 a Pordenone. I dati emergono dal rapporto sulle imprese guidate da stranieri realizzato dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone-Udine su dati Infocamere.

L’andamento

Nel periodo 2019-2023 (dati al 30 giugno) in Italia le imprese di stranieri sono cresciute del 7,8%, quelle di italiani sono scese del 2,6%. Nel Nordest le imprese di stranieri nel periodo crescono del 9,5% (+6.734), mentre quelle di italiani scendono del 3,3% (-20.341). Contemporaneamente in Fvg l’imprenditoria straniera ha fatto segnare un +8,4%, a fronte di un calo delle imprese di italiani del 5,7%. Per il Fvg, in valore assoluto, si tratta di +1.023 imprese di stranieri e -5.096 imprese di italiani tra il 2019 e il 2023. Per quanto riguarda l’incidenza di imprese di stranieri sul totale delle registrate, a Trieste sono il 20,1%, valore doppio rispetto a quello medio nazionale, a Gorizia il 15,3%, quindi Pordenone con il 12,8% e Udine con l’11,2%.

Settori

Nel Nord Est le imprese straniere operano soprattutto nelle costruzioni e nel commercio. Rispetto alle imprese di italiani, in quelle di stranieri è più alta l’incidenza delle imprese del settore delle costruzioni (27% contro 12,7%), commercio (23,9% contro 19,4%) e servizi di alloggio e ristorazione (11,6% contro 7,9%). Anche in Fvg operano principalmente nelle costruzioni (31,1%) e nel commercio (20,9%).

Rispetto alle imprese di italiani, in quelle di stranieri è più alta l’incidenza delle imprese del settore costruzioni sul totale (31,1% contro 12,9%) e dell’alloggio e ristorazione (12,1% contro 8,9%). Nel settore dei servizi, invece, le imprese di stranieri sono meno presenti (18,6% del totale delle imprese contro il 26,9% per quelle di italiani), così come nel primario (4,2% contro 14,2%) e nell’industria (6,9% contro 11,4%).

Natura giuridica

In Fvg, il report mette in luce come fra le imprese di stranieri e di italiani ci siano differenze strutturali per forma giuridica. Nelle straniere prevalgono nettamente le imprese individuali (71,8% del totale delle imprese straniere, contro il 50,1% in quelle di italiani), in modo simile va nel Nord Est con 70,1% contro 49,6%. Per quanto riguarda le società di capitale, in Fvg nelle imprese di italiani la quota percentuale di questa forma giuridica è più alta di circa 8 punti percentuali rispetto a quelle di stranieri. Nel Nord Est la differenza è di 8,5 punti (la media nazionale di 13,8 punti).

Confronto imprese guidate da italiani e da stranieri

In Fvg nei settori in cui le imprese di stranieri seguono la tendenza delle imprese di italiani, registrano sia nel bene sia nel male performance quasi sempre migliori. Nel senso: dove le straniere e le italiane crescono entrambe, le prime fanno quasi sempre meglio delle seconde. Accade nei servizi alle imprese, dove le imprese di stranieri crescono del 15,8% fra 2019 e 2023 mentre quelle di italiani del 2,1%, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (+17,7% contro +3,5%), in quelle immobiliari (+20,3% contro +5,4%), nelle finanziarie e assicurative (+21,6% contro +3,5%). Lo stesso vale anche per istruzione, sanità e assistenza sociale. Quando invece la base imprenditoriale si restringe, le straniere mostrano a volte una resilienza più marcata, come ad esempio nel commercio. Il Nord Est ha un andamento simile: la crescita delle imprese straniere risolleva l’intero comparto nelle costruzioni (+2.577 straniere, -2.446 italiane, totale settore +131) e nelle altre attività di servizi (+731 straniere, -453 italiane, totale settore +278). Nota: saldi e variazioni sono calcolati al lordo delle cancellazioni d’ufficio intervenute nel periodo.

Nazionalità dei residenti e delle imprese (individuali) straniere

La popolazione residente in Fvg è di 1.192.191 abitanti. Gli stranieri residenti nel 2022 sono 113.151, il 9,5% della popolazione (un punto percentuale superiore alla media nazionale). Le nazionalità straniere più presenti sono quella rumena con 25.554 residenti (pari al 22,6% del totale degli stranieri) e albanese con 9.533 (l’8,4%). Seguono il Bangladesh con 6.068 (5,4%), la Serbia con 5.770 residenti (5,1%), l’Ucraina con 5.506 (4,9%) e il Marocco con 4.331 (3,8%), quindi nell’ordine Cina, Kosovo, Croazia e Pakistan. In Fvg, il 24% delle imprese straniere è di provenienza Ue, mentre il 76% extra Ue, mentre considerando l’intero Nordest le percentuali sono leggermente diverse: 22% e 78%. Le singole nazionalità degli imprenditori stranieri si possono rilevare solo sulle imprese individuali, che comunque rappresentano la larga maggioranza. In Italia le prime nazionalità sono Marocco (12,1% del totale delle imprese straniere individuali), Romania (10,9%), Cina (10,5%), seguono Albania e Bangladesh. Nel Nordest le nazionalità prevalenti sono Cina (12,4%), Romania (12,1%), Albania (9%), a seguire Marocco e Nigeria. In Friuli Venezia Giulia sono Romania (10%), Albania (9,5%), Cina (7,8%) seguite da Svizzera, Serbia e Montenegro.