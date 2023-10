Associazioni ambientaliste contro Arpa, Scoccimarro: "Possibili azioni legali"

TRIESTE - Le associazioni ambientaliste attaccano Arpa in merito al monitoraggio dell'inquinamento navale, e l'assessore Scoccimarro risponde parlando di "calunnie" e dichiarando che "Arpa Fvg ha tutta la facoltà di rivalersi nelle sedi opportune". Le accuse all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sono state formulate nel corso di una conferenza stampa sugli effetti dell'inquinamento da parte delle grandi navi, in particolare Andrea Wehrenfennig, presidente di Legambiente Trieste, ha dichiarato di aver proposto un monitoraggio della qualità dell’aria nelle zone interessate dal passaggio delle grandi navi, ma “L’Arpa rifiuta il dialogo e chiude le porte a tutte le associazioni ambientaliste”.

“Dopo l’esperienza di Servola - spiega Wehrenfennig -, in cui abbiamo installato delle centraline nelle abitazioni vicine alla Ferriera, avevamo proposto, a un incontro ufficiale di Legambiente con l’autorità portuale, una collaborazione per installare delle centraline nelle zone abitate su cui è possibile una ricaduta da parte delle grandi navi. La condizione che ci aveva dato l’autorità portuale era un’approvazione dell’Arpa in quanto ente ufficiale”.

“Nel frattempo - spiega il presidente di Legambiente - è subentrato un nuovo direttore generale e quando abbiamo avuto un incontro con Legambiente regionale ci è stato detto che l’Arpa non ha nessuna intenzione di collaborare e ascoltare le proposte delle associazioni, perché loro rispondono solo alle istituzioni, quindi Comune e Regione. Questo è molto grave perché in passato c’era stata un’apertura e un dialogo. Questo chiude completamente gli spazi a queste iniziative, che sono sempre più importanti”.

Critico verso Arpa anche Maurizio Fermeglia, delegato regionale del Wwf: “io non mi sento tutelato da Arpa e dalle misurazioni che vengono fatte perché sono eseguite in maniera artatamente orientata a ottenere un certo risultato. Quindi mi chiedo: ma chi ci tutela?”.

Non si fa attendere la replica dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro: "Sono stupefatto dalle esternazioni dell’ex rettore dell'Università degli Studi di Trieste Maurizio Fermeglia, il quale dovrebbe ben sapere che certe dichiarazioni vanno pesate" e aggiunge che "se queste sue parole sono basate su prove dimostrabili, allora Fermeglia dovrebbe rilasciarle alla Procura della Repubblica, non agli organi di stampa. Di fatti, a fronte di affermazioni così calunniose ritengo che Arpa Fvg abbia tutta la facoltà di rivalersi nelle sedi opportune".

L'assessore condivide "la linea della direttrice Anna Lutman. In quanto organo tecnico il confronto avviene esclusivamente con gli amministratori per quanto concerne l’azione di ARPA FVG; in un secondo momento a supportare eventualmente il sottoscritto nel corso di incontri con le associazioni di cittadini o di categoria vi sono tutte le operazioni di trasparenza del caso per cui i dati e le analisi vengono resi disponibili alla comunità", e per questo, secondo l'esponente della giunta Fedriga, "non vi è ragione alcuna di credere che certe associazioni di alcuna natura possano interferire con prelievi, monitoraggi o altra operazione di indagine minando le basi dell'approccio scientifico sul quale si basano le qualità delle nostre ricerche. Spesso tali dichiarazioni avvengono quando ideologie del passato, dove lo stampo politico è evidente, pretendono di ascriversi l’esclusività del pensiero ecologista. L'ambiente non è cosa solo di sinistra, ma di tutti. Se ne facciano una ragione. Anche Fermeglia".

Scoccimarro cita poi uno studio dell'Arpa sulla qualità dell’aria associata al traffico marittimo, secondo il quale "l’impatto del traffico marittimo sulla qualità dell’aria ha un limitato impatto sui valori medi di inquinamento, ma può comportare degli episodi temporanei di ricaduta locale delle emissioni dei fumaioli che sono quelli alle volte percepiti dalle persone e segnalati".