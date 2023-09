Investito sulle strisce in viale D’Annunzio: ecco chi era la vittima

TRIESTE - Si chiamava Xavier Cosmini, il 48enne morto a seguito dell'incidente avvenuto in viale D'Annunzio nella serata di martedì 19 settembre. Ingegnere elettronico di professione, aveva dedicato parte della sua vita all'insegnamento nelle scuole superiori. Cosmini si è spento nella notte tra il 21 e il 22 settembre a Cattinara, dove era stato ricoverato. Il 48enne era stato investito da un'auto sulle strisce pedonali, all'incrocio con via Padovan. A seguito dell'impatto, era stato sbalzato per dieci metri, riportando un forte trauma cranico. Era stato soccorso dagli operatori del 118 intervenuti sul posto e trasportato al Pronto Soccorso di Cattinara e, subito dopo, era stato ricoverato nel reparto Rianimazione. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime.

Dopo aver conseguito il Diploma di Perito Industriale in Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, un anno prima del previsto, al Volta, Cosmini si era poi iscritto all'Università, ottenendo la laurea magistrale in ingegneria elettronica all’Università di Trieste. La sua passione per l'informatica lo aveva portato ad iscriversi nuovamente all'università dove, nonostante gli impegni lavorativi, stava per conseguire anche la seconda laurea magistrale in ingegneria informatica.