Caso Resinovich, riesumata la salma

TRIESTE - È durata poco meno di un'ora la riesumazione della salma di Liliana Resinovich, la sessantatreenne scomparsa dalla sua abitazione di via Verrocchio il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere, all'interno di due sacchi nella zona dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni il 5 gennaio 2022. L'operazione è stata gestita dalle Onoranze funebri San Giusto. Sul posto, oltre ad una folta schiera di organi di informazione, anche personale della Squadra mobile e della polizia scientifica. Ora il caso si sposta a Milano dove, nei prossimi giorni presso l'Istituto di medicina legale del capoluogo lombardo, la dottoressa Cattaneo effettuerà l'autopsia bis, disposta dalla procura per riesaminare il corpo della Resinovich e fugare i dubbi sulle cause del decesso. "Sono passati 26 mesi dalla morte di Liliana - così Sebastiano Visintin, marito della Resinovich - e ancora mi chiedo il perché".