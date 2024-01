Ovovia, Lodi e Bertoli replicano a Russo: “Mistifica i fatti, documenti superati”

TRIESTE - "L'ovovia proposta dal sindaco Dipiazza, ha ricevuto una sonora bocciatura da parte dei consulenti del Governo e questo il primo cittadino lo sapeva” così il vicepresidente del consiglio regionale Francesco Russo stamattina in conferenza stampa. Sono stati presentati documenti attraverso l’accesso agli atti, da parte dei comitati scientifici del ministero della Cultura risalenti a settembre 2023, secondo i quali veniva esplicitamente bocciata l’ovovia. "Dico al sindaco Dipiazza che è venuta l'ora di raccontare la verità" conclude Russo.

La replica della giunta

La risposta da parte della giunta comunale non si è fatta attendere. L’Assessore al bilancio Everest Bertoli che tra le sue deleghe ha anche quella relativa al Porto Vecchio sottolinea: “I documenti citati risalgono a valutazioni di un comitato tecnico consultivo (che peraltro non fa parte del procedimento e non può vincolare l’iter) che si è basato su progetti preliminari e superati. Infatti, proprio per questo motivo, la delegazione del Comune si è recata a Roma per confrontarsi sulle problematiche espresse in questi pareri e evidenziare lo sviluppo progettuale. Problematiche che peraltro erano già note dai pareri della soprintendenza sul progetto preliminare. Su questa base e sui pareri dei vari enti, è stato elaborata la versione definitiva recentemente presentata. Chi dorme non piglia pesci e Russo è un campione. A proposito di ‘documenti nascosti’ lo informo anche che il Governo Italiano ha chiesto a Bruxelles, che ha assentito, la proroga fino al 2026 per la realizzazione dell'impianto” chiosa Bertoli. “Russo mistifica i fatti - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi - questi sono documenti superati dalla progettazione definitiva del Comune. Contesto inoltre il fatto che, come lui afferma, sia stato nascosto qualcosa: Russo poteva chiedere regolarmente un accesso agli atti e i documenti sarebbero stati prodotti senza problemi. Così come sono stati consegnati a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta. Noi procediamo con l’iter del progetto definitivo presentato in Giunta e che già ha avuto le autorizzazioni. Il tutto sfocerà nella fase esecutiva e avvio del cantiere. Il documento presentato stamattina è irrilevante”.