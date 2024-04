Maltempo: black out diffusi dal centro alla periferia

TRIESTE - Dal centro a San Giovanni, da Campanelle a Rozzol: black out diffusi in tutto il territorio cittadino, probabilmente a causa del maltempo. L'Acegas è al lavoro per risolvere le criticità, che non si concentrano in una zona in particolare ma sembrano riguardare diversi rioni, dove l'elettricità è mancata anche per mezzora, e in alcuni casi non è ancora tornata (ore 18:20). Il tutto ha avuto inizio alle 17:30 circa. Come anticipato ieri dall'allerta meteo gialla, diramata dalla protezione civile, le raffiche di bora potrebbero raggiungere i 60 nodi, come da previsioni dell'Arpa. Potrebbero essere in arrivo anche dei temporali. Chiusi i giardini pubblici e sospeso il Delfino Verde. Notizia in aggiornamento.