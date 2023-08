Maltempo: ancora 50 interventi in coda per i vigili del fuoco

TRIESTE - Continua il lavoro incessante dei vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo di ieri, lunedì 28 agosto, in cui il nubifragio ha reso necessari oltre un centinaio di eventi, tra ieri e oggi. Nella mattinata odierna di oggi, infatti, 15 operatori non hanno smontato la notte al cambio del turno. Tra le 8:00 e le 15:30 di oggi sono stati 20 gli interventi portati a termine, mentre sette sono quelli in corso e una cinquantina quelli ancora in coda. Il leggero aumento dei numeri rispetto a questa mattina è dato dall'esito delle chiamate ai richiedenti delle "schede differibili" e ad alcune nuove chiamate dopo la forte pioggia di questo pomeriggio. Inoltre una squadra del comando è ancora impegnata per la bonifica dell'incendio di questa mattina in Via Caboto.

Le previsioni

Le previsioni di Arpa Fvg parlano di bora moderata in serata mentre per domani, mercoledì 30 agosto, nella prima parte della giornata è previsto cielo in prevalenza coperto e saranno possibili delle piogge sparse, in genere deboli o moderate, più probabili ad est. Tempo migliore tra pomeriggio e sera. Soffierà Bora moderata, con possibili raffiche sostenute.