Temporale, vento e grandine: il maltempo si abbatte sulla città

Un violento temporale misto a grandine si è abbattuto sulla città di Trieste da poco dopo le 17 di oggi 7 maggio. Numerose le segnalazioni giunte in redazione, da diversi rioni cittadini, ma anche dal centro. Il forte vento alzatosi durante il temporale ha prodotto uno spolveramento all'interno della Ferriera di Servola. Il primo evento all'aperto della rassegna Rose, Musica, Libri e Vino organizzato nel roseto del parco dell'ex opp di San Giovanni è stato annullato. La nave della MSC ormeggiata in molo VII avrebbe perso gli ormeggi, con due rimorchiatori intervenuti per permettere le manovre.

La notizia è in aggiornamento