Scappano e svaniscono nel nulla, denunciati 10 migranti ospiti a Campo Sacro

Spariti nel nulla, molto probabilmente verso chissà quali nuove direzioni. La notizia dei 10 migranti denunciati ieri 29 settembre dalla Squadra Volante di Trieste per aver violato l'isolamento fiduciario è solamente l'ultimo di una lunga lista di casi che hanno riguardato diverse strutture d'accoglienza sul territorio. In questo caso, a non presentarsi al contrappello serale sono stati quattro cittadini di origine afghana, tre iracheni, due persone provenienti dalla Turchia e un cittadino del Bangladesh. Tutti e dieci avrebbero dovuto rispettare la quarantena che come da normativa gli viene imposta al loro arrivo in Italia.

Il fenomeno

Un fenomeno che riguarda non solo i minorenni (in questo caso erano tutti maggiorenni ndr) ma anche i presunti tali che, dichiarando la minore età, riescono a sfuggire alla riammissione in Slovenia che, a sua volta, innesca il trasferimento a catena fino ai campi profughi da dove erano partiti, in Bosnia. Un vortice continuo che non sembra interrompersi, neanche grazie al nuovo piano della Commissione Europea per le migrazioni.