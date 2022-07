Il quarantenne accoltellato sta meglio, a giorni possibile svolta nel caso

TRIESTE - Il giovane kosovaro di 40 anni accoltellato in piazza dei Volontari Giuliani nella tarda serata di martedì 28 giugno è fuori pericolo ma ha dovuto sottoporsi ad una serie di interventi chirurgici particolarmente significativi. Per questo motivo, a distanza di otto giorni dal gravissimo fatto di sangue - per cui al momento risultano esserci tre persone iscritte nel registro degli indagati - la Squadra Mobile della questura di Trieste non ha ancora potuto ascoltare la sua testimonianza. Dopo l'accoltellamento, i sanitari del 118 hanno trasportato M.S. (classe 1982) all'ospedale di Cattinara, in codice rosso. La scena sarebbe stata vista da alcuni testimoni oculari. La banda, rintracciata nel capoluogo giuliano, si sarebbe data alla fuga subito dopo l'aggressione.

Qualche giorno dopo un nuovo episodio

Durante la rissa culimata con un unico fendente, il quarantenne ha perso molto sangue, quasi un litro e mezzo. Una volta giunto in ospedale, i sanitari sono dovuti intervenire sia per curare la lesione al rene sinistro che per quanto riguarda quella subita alla milza. Nella giornata di oggi, è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, questa volta per sistemare un'ulteriore lesione interna. Il brutale agguato ha visto come protagonisti un gruppo di stranieri originari del Kosovo. Qualche giorno dopo sei operai, sempre kosovari, hanno inscenato un altro regolamento di conti. Questa volta il teatro della rissa, dove sono spuntate mazze da baseball e spranghe, è stato viale Raffaello Sanzio.

