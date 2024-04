Pioggia e bora, superlavoro per i vigili del fuoco: 30 interventi nel pomeriggio

TRIESTE - Oltre 30 interventi dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 16 aprile, e altri 10 sono in attesa (ore 19:30). La forte bora e la pioggia, annunciate dall'allerta meteo della protezione civile, stanno mettendo a dura prova la sala operativa di Trieste, in particolare, come riportato in un precedente articolo, all'interno del cortile dell'ospedale Maggiore è caduto un albero e ha ferito una persona. Le altre chiamate riguardano per lo più persone bloccate negli ascensori a causa della mancanza di corrente, alberi caduti o pericolanti e altro. In tutta la regione sono più di 120 gli interventi di soccorso portati a termine, oltre a Trieste sono una cinquantina quelli eseguiti dal personale del comando di Udine, una trentina quelli eseguiti a Pordenone mentre sono una decina quelli conclusi a Gorizia, dove quattro interventi sono ancora in coda.