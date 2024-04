Sabbia dal Sahara, ecco spiegato il perché della pioggia marrone

Si è notata, in particolare sulle carrozzerie delle automobili un fenomeno meteorologico abbastanza particolare. La pioggia di oggi 1 aprile è caduta al suolo sporcando il terreno e colorando di marrone le macchine. Le ragioni di questo fenomeno sono presto spiegate: innanzitutto, come sottolineato da diversi meteorologi, le abbondanti precipitazioni cadute in questi ultimi giorni proprio su vasta parte dell'Italia settentrionale, hanno tra i "complici" un ciclone formatosi sul bacino mediterraneo. Quest'ultimo ha attirato correnti calde direttamente dal deserto del Sahara. Coinvolti grossi quantitativi di sabbia che sono rimasti in sospensione alle quote più alte dell’atmosfera e hanno poi iniziato a cadere su varie regioni d'Italia, compreso il Friuli Venezia Giulia.