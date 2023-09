Pulizia fondali, meno rifiuti in Sacchetta: trovati pneumatici, scarpe e un water (FOTO)

Meno rifiuti dell'anno scorso sono "emersi" dal bacino acqueo della Sacchetta dopo la tradizionale pulizia dei fondali ideata e organizzata da Mare Nordest S.S.D. a R.L., società sportiva locale che si batte per un mare più pulito, in collaborazione con la Società nautica e di pesca sportiva Sacheta. Tra il materiale estratto dal fondale troviamo quest'anno scarpe, bottiglie, indumenti, persino un water e dei pneumatici. Dal 2016 a oggi, tuttavia, la media di rifiuti raccolti in mare nel corso della pulizia dei fondali svolta da Mare Nordest è stata di oltre 800 chili all'anno con un continuo aumento della percentuale di plastica. Un dato che gli organizzatori definiscono "allarmante".

Per l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, presente in loco, è tuttavia "molto positivo che nel corso degli anni l'attenzione da parte dei diportisti e dei cittadini sia aumentata e di conseguenza sia diminuita la quantità di rifiuti pescati. In larga parte il materiale raccolto in fondo al mare riguarda certamente piccoli incidenti, magari legati allo sferzare della Bora, e non sono frutto dell'inciviltà dei nostri concittadini. Resta ancora qualche fenomeno eclatante e soprattutto è importante eliminare residui plastici e tossici che possono essere pericolosi per la salute".

Nelle operazioni saranno impegnati ASI Sub e i volontari di diverse associazioni e circoli subacquei. Il coordinamento in acqua è garantito da Deep Blu Dive. La pulizia dei fondali sarà affiancata da dimostrazioni di salvataggio in mare con l'ausilio di unità cinofile dei Cani Salvataggio Trieste.