Il rabbino alla festa di fine Ramadan: "Non importiamo i conflitti"

TRIESTE - "Sono qui presente per l'amicizia che mi lega ai membri della comunità musulmana di Trieste perché abbiamo una convivenza tranquilla e armoniosa, non abbiamo le stesse idee su quello che succede (attualmente in Medio Oriente, ndr) o non lo percepiamo allo stesso modo, ciononostante viviamo nello stesso luogo, quindi è importante non importare i conflitti". Lo ha dichiarato il rabbino capo di Trieste Eliahu Alexander Meloni, presente alla festa di fine Ramadan a San Luigi oggi, mercoledì 10 aprile. "Ne discutiamo, non siamo d'accordo sempre su tutto - ha dichiarato il rabbino a margine della cerimonia -, questo non ci impedisce di vivere civilmente insieme e visto che questa è una festa molto importante per la comunità musulmana e mi hanno invitato, mi è sembrato più che normale venire a salutare".