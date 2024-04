Cade un grosso ramo nel giardino del Maggiore: ferito un visitatore

TRIESTE - Un ramo si stacca da un albero nel cortile interno dell'ospedale Maggiore e colpisce un visitatore, probabilmente a causa delle forti raffiche di bora. E' successo nel pomeriggio di oggi, 16 aprile, intorno alle 17. L'uomo, un 50enne, ha riportato un trauma cranico con ferita e, probabilmente, ulteriori traumi all'addome e agli arti inferiori. Al momento dei soccorsi era vigile e cosciente e, in un primo momento, è stato portato nel pronto soccorso dello stesso ospedale Maggiore, poi le sue condizioni hanno reso necessario il trasporto all'ospedale di Cattinara. Gli operatori sanitari del 118 lo hanno quindi portato in ambulanza al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto polizia e vigili del fuoco.