"E' gossip, non ha niente a che vedere con i reati"

TRIESTE - "Non mi interessa nulla di questa cosa che non ha niente a che vedere con i reati. Questo è gossip, non mi interessa né confermare né smentire. È al di là di quello che io ritengo doveroso da parte nostra". Lo ha detto il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, in merito ai nuovi dettagli emersi sulla relazione che intercorreva tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin. Parlando a margine di un incontro delle indagini sulla morte della donna, il procuratore ha chiarito che "per il momento non ci sono novità. Noi abbiamo dato la parola alla scienza, abbiamo una équipe di consulenti di capacità indiscusse a livello internazionale, aspettiamo che facciano il loro lavoro". Il riferimento è alle analisi in corso sulla salma di Liliana Resinovich, condotte dalla consulente della procura, l'antropologa forense Cristina Cattaneo.