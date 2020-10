Stop al pieno oltre confine: la Slovenia mette il Fvg in zona rossa

Il Friuli Venezia Giulia è una delle 14 regioni italiane considerate "zona rossa" per la Slovenia: questo è previsto dal nuovo decreto del Governo sloveno per arginare i contagi sempre più in crescita. Nel concreto, da lunedì 26 ottobre non si potrà più andare in Slovenia per fare benzina, spese o turismo ma solo per motivi di comprovata necessità come lavoro, salute, assistenza ai congiunti. Sarà possibile attraversare la Slovenia, entro 12 ore, per recarsi ad esempio in Croazia o in Ungheria, oppure se si è effettuato un tampone negativo entro le 48 ore. Nelle ultime 24 ore i positivi in Slovenia sono stati 1656, pari al 24,5% dei tamponi effettuati. In Fvg, invece, ieri si è registrato un picco di 340 contagi in 24 ore.

