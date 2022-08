Ennesimo cedimento in strada del Friuli: creato il senso unico alternato

Un altro cedimento in Strada del Friuli, stavolta tra i due tornanti di Contovello, si è verificato nei giorni scorsi. Per garantire la sicurezza degli automobilisti è stato istituito il senso unico alternato.

Lo segnala il consigliere circoscrizionale ed ex vice presidente della terza circoscrizione Walter Gasperi: “l’ennesimo cedimento annunciato alla vigilia della stagione scolastica. Avevo già presentato molte segnalazioni insieme al presidente della prima circoscrizione Maja Tenze. Ora, visto l’incremento del traffico previsto per l’inizio dell’anno scolastico ci saranno sicuramente lunghe code”.

Diversi, negli anni, i cedimenti che si sono verificati in strada del Friuli, tra cui l’importante frana nel dicembre del 2020, che hanno portato a lunghi lavori di riqualificazione, conclusi di recente.

“La strada è abbandonata dalle istituzioni. Vengono annunciate opere faraoniche come l’ovovia – conclude Gasperi - quando basterebbe riqualificare questa importantissima arteria con una berlinese, una messa in sicurezza e una passeggiata ciclopedonale almeno nel tratto che va dall’ex dazio a Contovello. Avevo contattato vari proprietari di terreni e tutti erano disposti a cedere una parte di questi per consentire l’allargamento e una porzione di marciapiede in quel tratto di strada, ma purtroppo all’epoca il Comune ha detto di no”.