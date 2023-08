Dopo il nubifragio di ieri

/ Via dell'Istria

Maltempo: telefoni isolati al Burlo, attivo un solo numero

Il burlo sta approntando un sistema alternativo per affrontare l'isolamento dei telefoni del nosocomio a seguito del maltempo di ieri. Si prega la cittadinanza di usare le mail per le questioni non urgenti. Il numero del centralino è attivo, ma, onde non sovraccaricare la linea, solo in caso di urgenza metterà gli utenti in contatto con i cellulari aziendali dei medici e infermieri