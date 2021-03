Tram: al via lo smantellamento dei binari a Opicina

Saranno smantellati i tratti di binario del tram di Opicina prospicienti via Nazionale, compresi tra il deposito dipiazzale Monte Re e il quadrivio, e tra i quadrivio e la fermata dell'Obelisco. Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione

Il Comune di Trieste informa che n ella giornata di m ercoledì 17 marzo inizieranno le operazioni di smantellamento del tratti di binario del tra m di Opicina prospicienti via Nazionale, compresi tra il deposito di p iazzale Monte Re e il quadrivio, e tra i quadrivio e la fermata dell'Obelisco. Le operazioni si svolgeranno inizialmente sulla sede tra n viaria, senza interfer ire sulla car r eggiata stradale, si invita comunque la cittadinanza a prestare la massima attenzione in prossimità delle zone interessate dai lavori e rispettare le indicazioni che verranno impartire dal personale presente sul posto. In una seconda fase si procederà quindi alla rimozione della massicciata e degli altri elementi con modalità che verranno comunicate prima dell’avvio dello specifico e successivo intervento.