"Vaccini a domicilio", ma è una truffa: la segnalazione di Asugi

ASUGI informa di aver ricevuto alcune segnalazioni da parte di cittadini del comune di Trieste che hanno riportato di aver ricevuto visite a domicilio da parte di alcune persone che proponevano la vaccinazione anti Covid. L’Azienda ribadisce che non sono previste visite domiciliari improvvise.

Si ricorda che per quanto riguarda le vaccinazioni a domicilio, le stesse sono realizzate dal personale del Distretto sanitario che conosce bene i pazienti. In questo momento a Trieste si stanno vaccinando solo pazienti seguiti dal Distretto di pertinenza. Si invita pertanto la popolazione a non aprire agli sconosciuti e di segnalare alle forze dell’ordine eventuali violazioni.