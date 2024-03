Fermeglia, Cristelli (Italia Viva): “Addio Maurizio: con te l’Università è ritornata al centro”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

In merito alla scomparsa prematura e che ha sconvolto la nostra città del già Rettore Maurizio Fermeglia, il Responsabile organizzativo di Italia Viva Emanuele Cristelli dichiara: “Con Maurizio Fermeglia se ne va un pezzo fondamentale della rinascita dell’Ateneo triestino. Il suo impegno per fare sempre di più di UniTS un’Università internazionale e della Ricerca, aveva come bussola l’obiettivo di porre l’Ateneo al centro della trasformazione sociale, economica e culturale della nostra città, della Regione e del Paese, per consegnarci gli strumenti volti ad affrontare le sfide che come umanità ci ritroveremo dinanzi: mi piace ricordare come, in tempi non sospetti, fu lui a spendersi in prima persona per mettere in cantiere e far partire uno dei primi corsi di laurea sull’Intelligenza Artificiale in Italia. “ Conclude – “Con te Maurizio, se ne va l’ironica saggezza, l’acuta lungimiranza e la leggerezza di planare dall’alto sulle cose. Italia Viva si stringe attorno alla famiglia ed esprime tutto il suo più sentito cordoglio.”