Edilizia, meccanica, informatica, turismo: al via 20 corsi gratuiti in regione

TRIESTE - Un mondo, quello della formazione, sempre più vicino alle reali richieste del mercato del lavoro, per costruire personalità future solide e innovative. Questo l’intento della Regione Friuli Venezia-Giulia che a breve approverà 20 nuovi corsi regionali IFTS suddivisi in 5 ambiti professionali:

? Edilizia Manifattura e Artigianato

? Meccanica e Impianti

? Cultura, Informazione e Tecnologie informatiche

? Servizi commerciali, Turismo e Sport

? Agroalimentare

I plus dei percorsi IFTS in Regione FVG sono molteplici. Da una parte più del 50% dei docenti provengono dal mondo del lavoro e hanno un’esperienza importante nel settore di riferimento per il percorso IFTS scelto. Dall’altra, i corsi - aggiornati ogni anno - recepiscono gli stimoli delle innovazioni, delle tecnologie e dei veloci cambiamenti che influenzano ampi settori della società con ingresso di figure nuove nel mondo del lavoro. Un grande successo dei corsi è la capacità di allineare i profili in uscita con le professionalità richieste dalle aziende, con una concreta possibilità di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro grazie alle 400 ore di tirocinio - in aziende del settore - che possono essere svolte anche in apprendistato di I livello.

L’unione di teoria e pratica è il mix vincente dei percorsi formativi IFTS, mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze avanzate, progettati in sinergia tra imprese, enti di formazione, centri di ricerca, istituti di istruzione secondaria superiore e Università della Regione. La pratica, nel caso dei corsi IFTS, è un processo di apprendimento attivo: promuove lo sviluppo di abilità pratiche e competenze specifiche essenziali per molte professioni, favorisce le relazioni, stimola curiosità e interesse degli studenti e li orienta al problem solving. Il Friuli Venezia-Giulia è attualmente la sola regione in Italia ad aver messo in rete tutta l’offerta formativa. I 9 enti accreditati dalla Regione sono, infatti, riuniti in un’unica piattaforma web periodicamente aggiornata e facilmente consultabile (https://www.formazioneiftsfvg.it/).

I corsi IFTS, rivolti a giovani e adulti, sia occupati che in cerca di occupazione (in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma di istruzione e formazione professionale) rilasciano il certificato di specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF), valido in ambito nazionale e comunitario. Inoltre, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti dalle Università di Trieste e Udine permettendo perciò di intraprendere anche un percorso accademico.

I corsi IFTS sono distribuiti nell’intero territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Provincia di Udine: Udine - Pasian di Prato - Cividale del Friuli - Codroipo

Provincia di Gorizia: Gorizia

Provincia di Trieste: Trieste e Opicina

Provincia di Pordenone: Pordenone e Cordenons.

Studio o lavoro dopo i corsi IFTS? Molti studenti riprendono o continuano gli studi iscrivendosi all’Università o a un percorso ITS. Le professioni più richieste sono quelle in ambito ICT e chi desidera iniziare a lavorare può contare sullo stage. Per molti allievi lo stage si trasforma in contratto lavorativo nella stessa azienda. Tra le collaborazioni nella realizzazione dei corsi e degli stage si segnalano aziende internazionali come Costa Crociere (Tour Expert) e Fincantieri (Cantieristica Navale). La partecipazione ai corsi IFTS è gratuita in quanto cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Lo scrivente Consorzio Friuli Formazione è membro di tutte e 5 le compagini e si occupa delle attività di informazione ed orientamento trasversali ai Centri IFTS