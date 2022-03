Formazione gratuita con inserimento diretto in azienda: Il Pane Quotidiano e Civiform selezionano dieci candidati

Nuove opportunità di formazione e lavoro: la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso i Servizi per il lavoro/Centro per l'impiego di Trieste, insieme a Il Pane Quotidiano ed all’Ente di Formazione Civiform seleziona dieci candidati da inserire in un percorso di formazione gratuita finalizzata al successivo inserimento lavorativo.

Il corso

Come leggiamo sulla pagina dedicata della Regione, nel dettaglio il corso è il seguente: "Tecniche di base di panetteria con taglio boulangerie alla francese" ed è finanziato dal progetto Pipol: si tratta di 400 ore in totale di cui 220 ore di attività d’aula/laboratorio e 180 di stage in azienda, con l'obiettivo di affinare le capacità individuali per diventare professionisti qualificati autonomi e operare in un laboratorio realizzando prodotti artigianali di panetteria e di pasticceria.

Come partecipare

Il corso è aperto a tutti, anche alle persone senza esperienza, e servirà ad acquisire le conoscenze specialistiche richieste dall'azienda. I requisiti per accedere alla selezione sono il Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e la conoscenza della lingua italiana livello B1.

Mansioni

Le dieci figure ricercate si occuperanno di produzione di prodotti di pasticceria, prodotti di gastronomia, di pane, pizze e focacce.

Iscrizioni

Per approfondire e gestire al meglio le iscrizioni è stato organizzato un incontro online che si terrà martedì 15 marzo alle ore 15.00 e che consentirà di verificare direttamente le caratteristiche dei profili ricercati, le modalità di candidatura e i contenuti dei corsi di formazione.

La partecipazione alla presentazione online è libera ed è gestita attraverso le iscrizioni. Solo a chiusura dei termini - 14 marzo, ore 12.00 - verrà inviato il link per collegarsi all'evento online. Chi è impossibilitato a partecipare alla presentazione aziendale, ma vuole comunque candidarsi, potrà farlo attraverso il link "Mi candido", visionando la vacancy e inviando il proprio curriculum vitae alla seguente pagina.

Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia