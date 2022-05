Essere un candidato nell’era digitale: il seminario di orientamento al lavoro di UniTs

Al via un laboratorio di orientamento al lavoro organizzato dall'Università degli Studi di Trieste in collaborazione con Manpower che tratta uno degli argomenti più importanti e attuali per rimanere al passo con i tempi e avere maggiori possibilità in tema di occupazione: mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 10.00, si svolgerà, sulla Piattaforma Microsoft Teams, il laboratorio "Digital candidate experience - Essere un candidato nell’era digitale".

L'evento è rivolto agli studenti dell'ultimo anno di tutti i corsi di studio triennali e magistrali e a tutti i neolaureati entro i 12 mesi dell'Università di Trieste. Il seminario è stato organizzato per promuovere maggiore consapevolezza sul tema. Nell’era del digitale cambia infatti l’esperienza del candidato: orientamento, valutazione e selezione, formazione sono attività che hanno una nuova veste e hanno dunque bisogno di nuove modalità di approccio.

Il seminario affronterà i nuovi strimenti utilizzati dai recruiter: digital assessment, Test online, Digital Recruitment Date, Discovery Center, Digital SpeedDate, Colloquio individuale da remoto. L’obiettivo è di preparare il candidato ad affrontare le esperienze e le “prove” richieste dalle aziende e dai loro recruiters.

Sarà possibile iscriversi entro il 25 maggio 2022. Per maggiori informazioni e per l'iscrizione clicca qui.