Francesco Grassili della Tergeste Nuoto è campione italiano dei 100 farfalla

RICCIONE - Si sono appena conclusi i Campionati Nazionali Giovanili Primaverili di Nuoto a Riccione (5-10 aprile), la manifestazione più importante della stagione invernale per il nuoto giovanile. Oltre duemila atleti si sono qualificati in questa che è stata l'edizione dei record. Nove sono gli atleti della Tergeste Nuoto Altura che hanno ottenuto il pass per questa manifestazione per un totale di 27 gare individuali. Brilla la medaglia d'oro vinta da Francesco Grassilli, classe 2010, nei 100 metri farfalla. Il giovane talento triestino, cresciuto nel vivaio della Tergeste alla piscina di Altura, abbassa di quasi un secondo il record personale e con 58.49 e diventa Campione Italiano. "Francesco sta crescendo di gara in gara ed è arrivato a questo campionato in ottima forma. Ha partecipato a sei gare nuotando per cinque volte il record personale, la medaglia d'oro è sicuramente motivo di gioia, ma alla sua età vanno valutate molte cose: Francesco si riesce a misurare ad alto livello a farfalla, stile libero e dorso coprendo le distanze dai 50 ai 200 in tutti questi stili." Commenta il tecnico Andrea Matteucci. " Francesco ha ottenuto un ottimo risultato in termini sportivi" continua il direttore tecnico della TNA Matteo Bianchi " che dà continuità ad un percorso che tutta la squadra e la società stanno facendo. Dal 2018 almeno un atleta della Tergeste è salito sul podio di un Criteria Giovanile, sono sette anni consecutivi, il nostro lavoro col vivaio e il percorso dei nostri atleti è evidente." Francesco è sceso in acqua anche nei 50, 100 e 200 stile libero, nei 200 farfalla, gara che lo ha visto arrivare quarto, e nei 100 dorso. Per il settore maschile vanno aggiunti i compagni di squadra: Matteo Agosti, classe 2008, che ha gareggiato nei 50,100 e 200 stile libero, nei 100 farfalla e nei 200 misti. Il coetaneo Manuel Tomasini nei 200 farfalla e l'altra matricola della spedizione il 2010 Tommaso Borini, dorsista di belle speranze che è sceso in acqua nei 100 e 200 dorso. Il settore femminile ha avuto quattro atlete del 2009 come portabandiera della compagine partita dalla piscina di Altura. Ilaria Marsi è scesa in acqua per ben quattro volte: nei 200, 400 e 80 stile libero e ottenendo un eccezionale 5° posto nei 1500 metri con un record personale di 10''. La nuova atleta della Tergeste Sofia Reia, al cambio di squadra solo quest'anno, ha già raccolto le prime soddisfazioni con il piazzamento al settimo posto nei 400 metri misti, che impreziosisce un campionato dove ha nuotato anche i 200 misti e i 100 farfalla. Sara Sterpin e Giulia Bagnariol hanno nuotato in linea con i loro personali rispettivamente nei 200 dorso e nei 100 farfalla.