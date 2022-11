Julian Assange è cittadino onorario di Trieste, la decisione dell'assemblea popolare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Annunciamo che il 15 ottobre 2022, per decisione dell’assemblea popolare di Trieste, Julian Assange è diventato cittadino onorario triestino. Questo atto è stato deliberato per prima cosa per mandare un forte e chiaro segnale di sostegno verso un giornalista che ha avuto il coraggio, il coraggio da Essere Umano, di sfidare il Potere e di mostrare a tutti noi i suoi crimini, e che per questo ha visto la sua vita diventare un inferno. Vogliamo con questo gesto dimostrargli il nostro rispetto e la nostra riconoscenza perché è grazie a Uomini come lui se oggi abbiamo dei diritti da difendere. È stato deciso questo gesto anche perché alcuni di noi non vogliono o non vogliono più chiudere gli occhi e ignorare gli orrori del mondo in cui viviamo, le sue atrocità e i suoi tumori, e hanno sete, una sete implacabile di giustizia per tutti gli innocenti massacrati dallo scoppio di una bomba o violentati dalla tortura sorridente della televisione, e per tutti i Giusti annientati, rinchiusi o suicidati.

È stato deciso perché, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo provato cosa vuol dire vivere senza libertà d’informazione, cosa succede quando i mezzi di comunicazione di massa diventano dei giocattoli nelle mani dei potenti, e abbiamo capito quanto valga il vero giornalismo e perché dobbiamo difenderlo a tutti i costi. Allora, visto che le istituzioni si sono dimostrate sorde e silenti ai ripetuti richiami provenienti trasversalmente da ogni parte della cittadinanza, abbiamo esercitato la sovranità che ci appartiene, che rimane sempre nostra qualsiasi sia il sistema di rappresentanza a cui la deleghiamo, e che dobbiamo avere la forza di riprenderci per reagire ad una situazione che diventa più grave e più pericolosa ogni giorno che passa. La comunità di Trieste, che da più di un anno ha portato nelle piazze la sua lotta di umanità e diritti, il 15 ottobre, giorno di festa e di memoria, riunita a largo Riborgo ad una manifestazione per l’attivista Julian Assange, si è costituita assemblea popolare e ha conferito per acclamazione allo stesso la cittadinanza onoraria.

FIRMATARI A.L.I.S.T.E.R. - Coordinamento No Green Pass Trieste - Studenti Contro il Green Pass Friuli Venezia-Giulia - Studenti Contro il Green Pass Trieste - Vivere o Sopravvivere