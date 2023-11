Le poesie di Annadina Mengaziol al San Marco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Lunedì 4 dicembre alle ore 18 presso l'Antico Caffè San Marco di Trieste si terrà la presentazione del nuovo libro della poetessa triestina Annadina Mengaziol, intitolato "Dal via". L'opera, pubblicata per Hammerle Editori, verrà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. Le poesie raccolte in questo volume raccontano, con preziosa sensibilità, delicate emozioni al femminile. Annadina riesce a dare voce a ciò che sente, ai suoi stati d’animo in circostanze non sempre facili, con una narrazione che svela costantemente un'anima ricca di sentimenti e di profondità. “Impariamo presto che è necessario trovare il coraggio per iniziare un percorso e poi, pian piano, proseguire. Strada facendo incontreremo difficoltà, piccole e grandi, ma se non le affronteremo, resteranno là a fermarci o a farci tornare indietro… per ricominciare dal via”. Durante l'evento, saranno lette alcune poesie direttamente dall’autrice. Accompagnamento musicale di Lucilla Del Ben.