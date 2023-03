Polpetta Day: la grande festa il 9 marzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Si dice che il cerchio sia la figura geometrica perfetta, tanto da veicolare diversi significati, ma in cucina la regina delle sfere è una sola: la polpetta. Il 9 marzo di ogni anno si celebra uno dei piatti principi della cucina italiana e non solo, un classico delle nostre tavole che fa subito pensare al calore di casa e della famiglia riunita. La celebre meatball – un impasto irresistibile che secondo alcune fonti affonda le sue radici nella kofta persiana – è presente oggi in infinite varianti, sia vegetariane sia con differenti tipi di carne e condimenti, in ogni angolo del mondo. In questa occasione HelloFresh.it, il rivoluzionario servizio di box ricette a domicilio, ha voluto esplorare l’ampia preferenza degli italiani verso questa pietanza storica attraverso un’indagine sulle tendenze di ricerca su Google a tal proposito. Dal 2019 si è registrato un incremento elevato nelle ricerche per polpette e ricette che le coinvolgono: un +66,47% del 2022 indica quindi quanto i nostri connazionali non solo amino mangiare le polpette, ma anche prepararle in prima persona. Per i nostri connazionali la variante preferita è quella al sugo (+34% di volume di ricerca nel periodo 2019 vs 2022), mentre stanno trovando sempre più seguito le ricette vegetariane, che utilizzano come ingrediente principe delle polpette verdure e legumi, tra cui polpette di ceci (+90%), piselli (+81%) e cavolfiori (+74%), un trend cresciuto nel periodo preso in esame. Riguardo ai metodi di cottura, la tradizione si conferma nuovamente al primo posto, infatti il forno rimane stabile al primo posto quando si tratta di portare a tavola le meatball; mentre nel corso degli anni si sta affermando un nuovo modo di preparazione, ossia la friggitrice ad aria, che ha subito una variazione in positivo del 1348% nel periodo 2019-2022, complice l’interesse in nuove tecniche di cottura veloci e a ridotto consumo energetico. Come tutte le ricette HelloFresh.it, gli ingredienti già pre-porzionati arriveranno direttamente a casa nella box, insieme a una pratica scheda ricette illustrata che – in soli 6 semplici step – guiderà verso la realizzazione di un secondo di sicuro successo: di carne o in chiave veg… la parola d’ordine è “polpettoso"! Per rendere omaggio a un piatto gustoso e versatile il culinary team di HelloFresh.it propone due varianti perfette per deliziare tutti i palati e scoprire nuove combinazioni di sapori! 1) Polpette di carne al sugo di pomodoro con piselli e patate Una ricca salsa di pomodorini ciliegino avvolge il gusto inconfondibile delle polpette con macinato di bovino, arricchito dal formaggio grattugiato a caglio vegetale. Un piatto caldo e comfort food per eccellenza in grado di festeggiare al meglio le più classiche meatball della tradizione. 2) Panelle di ceci e caponata di melanzane con salsa yogurt al profumo di limone Rivisitazione in chiave moderna di una ricetta regionale italiana, le panelle di ceci diventano delle simpatiche polpette dall’esterno croccante fritte nell’olio d’oliva, accompagnate da una deliziosa caponata di melanzane e un’avvolgente salsa di yogurt greco arricchita dal succo di limone.