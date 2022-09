Servizio civile ambientale, l'Accri offre ancora due posti, ecco come fare

Nota- Questo comunicato รจ stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non รจ pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Ancora aperte le ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐Ÿฎ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ a Trieste presso l'ACCRI! Se hai tra i 18 e i 29 anni e vuoi partecipare a un progetto di attivismo per contribuire al contrasto al cambiamento climatico, hai tempo ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ๐—น ๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐˜€๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ per candidarti come volontario del ๐—ฆ๐—˜๐—ฅ๐—ฉ๐—œ๐—ญ๐—œ๐—ข ๐—–๐—œ๐—ฉ๐—œ๐—Ÿ๐—˜ ๐—”๐— ๐—•๐—œ๐—˜๐—ก๐—ง๐—”๐—Ÿ๐—˜! Scopri il progetto ๐Ÿ‘‰ https://www.accri.it/volontariato-2/servizio-civile/ Scopri come candidarti ๐Ÿ‘‰ https://www.focsiv.it/come-candidarsi/