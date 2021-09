Alla scoperta dell'Antico Egitto con l'iniziativa “Oggi lavoro con mamma e papà”

Giunta alla sua nona edizione, al via anche quest'anno l'iniziativa “Oggi lavoro con mamma e papà” promossa dall'Amministrazione comunale di Trieste: questa volta l'evento ci porterà alla scoperta di una civiltà con una cultura affascinante: l'Antico Egitto.

Alla scoperta dell'Antico Egitto

L'iniziativa è in linea con le recenti disposizioni di legge che introducono nelle Pubbliche Amministrazioni elementi per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne al lavoro e creare condizioni di benessere organizzativo. Rivolta al personale con figli e figlie in età scolare (scuola primaria) si svolgerà, grazie alla collaborazione con il Servizio Musei e Biblioteche, mercoledì 8 settembre, presso il Civico Museo dell’Antichità J.J. Winckelmann di Piazza della Cattedrale 1 alle ore 14.

L'obiettivo è di offrire un momento speciale, far condividere e conoscere uno spazio istituzionale, andando alla scoperta, in questa occasione, degli spazi del Museo dedicati all’Antico Egitto.

Fonte Comune di Trieste