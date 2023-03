Passeggiate culturali, eventi per bambini e incontri con la poesia all'Anteprima di Triestebookfest

Inizia il countdown per la rassegna dedicata ai libri e la lettura che si terrà in città dal 6 al 12 marzo. Tra i diversi eventi in programma, nell’ambito dell’Anteprima di Triestebookfest viene proposto un dialogo tra Pascale Janot, co-traduttrice dell’opera poetica di Universo (insieme a Danièle Faugeras) e la prof.ssa Sergia Adamo, dal titolo evocativo “In un luogo comune ti ho trovata finalmente poesia ~ Dans un lieu commun j’ai fini par te trouver, poésie”, intervallato da letture a cura di Gualtiero Giorgini. L'appuntamento è per venerdì 3 marzo, con inizio alle ore 18.00, nello spazio di ITS Arcademy in via della Cassa di Risparmio 10 a Trieste. L'evento è aperto al pubblico (massimo 45 persone) con prenotazione obbligatoria al +39 3314373087 (anche via WhatsApp).

“ITS Arcademy è felice di poter ospitare Triestebookfest, un festival che rappresenta un’eccellenza del calendario culturale della nostra città” - sottolinea Barbara Franchin, Presidente e Direttrice Artistica della Fondazione ITS - “con cui condivide la vocazione di voler raccogliere e raccontare storie emozionanti e uniche”. ITS Arcademy, che aprirà al pubblico il 18 aprile 2023, è una nuova destinazione culturale nel cuore di Trieste, uno spazio espositivo di respiro internazionale e luogo di scambio, sperimentazione, educazione e formazione.

“Noi di Triestebookfest siamo particolarmente orgogliose di questa collaborazione” - afferma la Presidente Loriana Ursich - “perché ITS Arcademy rappresenta quella Trieste che vogliamo raccontare, capace di catalizzare la genialità creativa che viene da tutto il mondo e la proietta verso il futuro. Ci piace l'idea che questo Museo sia anche il crocevia dove si possano incontrare realtà culturali diverse. Nella straordinaria bellezza di questo spazio, specchio di una genialità senza confini, abbiamo deciso di portare il lavoro creativo di un genio come Paolo Universo, poeta molto spesso dimenticato”.

Incontri per bambini

L’Anteprima di Triestebookfest prosegue sabato 4 marzo, con diversi appuntamenti. Alle ore 10.30, al Mini Mu-Museo dei bambini, al Parco San Giovanni, è in programma un Incontro multilingue e mini laboratorio creativo rivolto alle famiglie con bambini da 18 mesi a 6 anni, a cura di Nati per Leggere e Mamma Lingua nell’ambito delle attività di LeggiAmo 0-18. Anche in questo caso, la prenotazione è obbligatoria con messaggio (preferibilmente WhatsApp) al numero 349 3256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

Passeggiata a Trieste sulle tracce della cultura slovena

In piazza Unità d’Italia, invece, con ritrovo alle 10.30, viene proposta una Visita guidata - Itinerario Trieste slovena, Evento CIF - Centro Italiano Femminile, a cura dell'Associazione Slovenski klub in collaborazione con la Zveza slovenskih kulturnih društev ETS (prenotazione obbligatoria: chiamare al numero 040 635626 / o scrivere all'indirizzo trst@zskd.eu / o ancora inviare un sms (anche WhatsApp) al numero 349 706 8110).

La passeggiata di circa 90 minuti toccherà alcuni punti della città che hanno avuto un ruolo importante nella storia della comunità slovena (piazza Unità, Ponterosso, Narodni dom, Piazza Oberdan …). Promotrice dell'iniziativa è Elena Cerkveni? Grill, in qualità di rappresentante del CIF - Centro Italiano Femminile.

Altri appuntamenti

Alle ore 18.00, alla Libreria Minerva, presentazione di “Trieste occulta”, insieme alle autrici Luisa Deiuri e Francesca Pitacco.