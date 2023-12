Tra mercatini e musica: cosa fare a Trieste per Natale, gli imperdibili eventi

Trieste a Natale diventa ancora più speciale, con le sue suggestive luminarie e un'affascinante piazza Unità colma di abeti. Passeggiando per le vie del centro a ritmo di musiche natalizie e valzer viennesi tra gli imperdibili mercatini e tanti eventi a tema. Una città magica che diventa la metà turista perfetta per trascorrere le feste in allegria, tradizione e serenità. Tanti gli eventi in programma per godere a pieno di questo suggestivo periodo. Vi segnaliamo alcuni appuntamenti da non perdere nel territorio.

Cosa fare a Trieste per le feste

Domenica 17 dicembre dalle 11.00 alle 18.00, imperdibile il "Natale sotto le stelle a Servola" in cui ci si potrà immergere nella suggestiva atmosfera dei mercatini a tema natalizio (insieme a quelli che troviamo già in centro città). Oltre al tradizionale mercatino di Servola, il mercatino dell'usato, artigianato creativo e del riuso che verrà rigorosamente accompagnato dalla musica dei Babbi Swing.

Dal 16 al 23 dicembre, imperdibile anche il "Natale sotto le stelle in Carso" con esibizioni bandistiche Anbima per il Natale 2023. Riportiamo qui il programma completo:

Domenica 17 dicembre dall'alba al tramonto, torna il Mercatino dell'antiquariato e dell'usato in largo Granatieri e nelle strade limitrofe. Da non dimenticare, infine, il magico Natale di Opicina, qui il programma completo.