Torna il "Festival del Cambiamento", focus sull'economia e grandi ospiti internazionali

TRIESTE - Si articolerà in due giornate, mercoledì 10 maggio a Gorizia e giovedì 11 maggio a Trieste, la seconda edizione del Festival del Cambiamento, l'evento promosso dalla Camera di commercio Venezia Giulia e The European House - Ambrosetti presentato il 3 maggio a Trieste.

I temi degli incontri

Tra i tanti temi in programma focus sui cambiamenti nel mondo delle lavoro, ma anche e soprattutto sull''economia in generale. Si affronteranno gli obiettivi di sostenibilità nel settore delle imprese e un focus sarà incentrato anche sugli sviluppi legati ai contributi della scienza e dell'intelligenza artificiale. Si parlerà anche di crisi energetica e di materie prime e delle trasformazioni che stanno interessando i modelli di produzione e consumo. I due giorni di incontri hanno come obiettivo la discussione sui grandi cambiamenti della società e dell'economia italiana, con approfondimenti sul panorama internazionale. Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio, ha evidenziato quanto sia importante “parlare di come il mondo stia cambiando, nel lavoro, nel modo di fare business, nella società in generale. Ci aspettano grandi sfide, parlo ad esempio dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, alla quale prima si guardava con grande interesse ed ora con qualche timore".

Gli incontri e il programma

Il Festival richiamerà oltre 30 tra esperti, policymaker e business leader da tutto il mondo da tutto il mondo e metterà al centro del dibattito gli impatti per le imprese, la società e i territori in quattro filoni tematici: il cambiamento degli equilibri mondiali e gli impatti per l’Italia; il cambiamento nei modelli di produzione e consumo; il cambiamento nel lavoro; transizione digitale, intelligenza artificiale e il cambiamento nella scienza. The European House - Ambrosetti arricchirà con le proprie analisi il dibattito del Festival, con un approfondimento specifico su come le imprese italiane, del Friuli - Venezia Giulia e dei suoi territori stanno affrontando le sfide della transizione sostenibile e declinando i paradigmi ESG, con quali azioni e rispetto a quali priorità d’intervento. Tutto il programma a questo link.