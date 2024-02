S(o)lolibri, al via il festival della letteratura slovena online

L'Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma, in collaborazione con il Centro per lo sloveno come seconda lingua e lingua straniera della Facoltà di Filosofia dell'Università di Lubiana, insieme con i dipartimenti di slovenistica delle Università di Padova, Roma, Trieste e Udine, invita il pubblico al Festival della letteratura slovena contemporanea, che si terrà interamente online.

S(o)lolibri

L'evento, simbolicamente intitolato "S(o)lolibri" (solo libri/libri sloveni), avrà luogo in tre appuntamenti: il 5 febbraio, il 4 marzo e il 18 marzo 2024. Alle ore 18.00 sarà possibile partecipare online alle presentazioni di alcune opere letterarie che sono state tradotte anche in italiano negli ultimi due anni. Verranno presentati Bestioline, Vi saluto! Sette tra le più belle fiabe di animali della Val Resia, Filio non è a casa di Berta Bojetu e Slovenologia di Noah Charney.

Le serate letterarie saranno moderate da alcuni studenti italiani di sloveno e vedranno come ospiti principali i traduttori in italiano dei suddetti volumi: Patrizia Raveggi e Daniel Ballestin (18 marzo).

Obiettivi

Il progetto nasce con l'obiettivo di avvicinare la creatività letteraria slovena contemporanea non solo agli studenti italiani di sloveno, ma anche al più vasto pubblico italiano. L'iniziativa per il festival nasce dal mondo accademico e anche dal forte coinvolgimento degli studenti di tutte le sei università italiane presso cui è possibile studiare lo sloveno.

A moderare l'evento ci saranno: Laura Renesto (Università degli Studi di Padova), Chiara Santambrogio e Leonardo Ungarini (entrambi Università di Roma “Sapienza”). Oltre alla presentazione delle opere letterarie stesse, lo scopo di questi incontri, di un'ora ciascuno, sarà anche quello di volgere maggiore attenzione al ruolo e alla capacità del traduttore di ricreare, attraverso il suo impegno, i mondi immaginari codificati in lingua straniera.

Al progetto partecipano anche le case editrici che hanno pubblicato i volumi presentati nell'ambito del festival S(o)lolibri: l'Editoriale Stampa Triestina, editrice della comunità slovena in Italia, Voland e Beletrina.

I dialoghi letterari con alcuni dei più importanti traduttori in italiano del momento avranno luogo nelle date previste dalle ore 18:00 alle 19:00 al seguente link: https://uni-lj-si.zoom.us/meeting/register/tJIuc-qorz4jH9QI7RBX_mJa6sc12VQzxA6c.