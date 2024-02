Giornata della cultura slovena: un imperdibile evento culturale in centro città

Continua in città, con un secondo ciclo di appuntamenti, l'iniziativa "Leggi un libro, conosci un autore sloveno", che promuove la lettura di libri di autori sloveni nelle traduzioni in italiano. L'iniziativa fa parte del progetto "Trieste Incroci letterari. Viaggio nell'anima multiculturale della città", promosso dalla Libreria Ubik. Si tratta della ripresa di una serie di eventi realizzati l'anno scorso, da gennaio a maggio. L'iniziativa è ideata da Elena Cerkvenič Grill e Marco Menato ed ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Trieste e del Consolato Generale della Repubblica di Slovenia a Trieste e di numerose altre associazioni culturali e organizzazioni cittadine.

Un interessante progetto che si propone di coinvolgere il pubblico nell'acquisto di libri di autori sloveni nelle traduzioni in italiano che verranno poi donati alle biblioteche di vari istituti scolastici. Si vuole così far conoscere agli studenti delle scuole secondarie della città la letteratura slovena classica e contemporanea. I libri potranno essere acquistati presso la libreria Ubik di Trieste in Galleria Tergesteo, piazza della Borsa 15, dove si svolgeranno tra gennaio e aprile gli incontri di presentazione dei libri di autori sloveni, tradotti in italiano.

Il calendario

Nel periodo da gennaio ad aprile si svolgerà un’iniziativa dedicata alle scrittrici e agli scrittori della comunità slovena di Trieste e, in particolare, ad una serie di appuntamenti presso la libreria Ubik di Trieste, nel corso dei quali verranno presentati i seguenti autrici e autori e si parlerà dei loro libri.

Giornata della cultura slovena

Questo giovedì, 8 febbraio, alle ore 18.00, in occasione della Giornata della cultura slovena, presso la libreria Ubik, verrà presentata dal prof. Fulvio Senardi l’opera "Dall'Isonzo" di Alojzij Res, traduzione e note di Remo Castellini. Si tratta della prima traduzione italiana del diario dalle trincee austriache dello scrittore, mediatore di culture. L’opera è stata pubblicata nel 2021 dall'Istituto giuliano di storia cultura e documentazione. Come spiega Fulvio Senardi, nel saggio che completa il volume, il libro colpisce non solo per “l’espressività elegantissima, certo in debito con le scelte stilistiche del simbolismo e arieggiante, per molti versi, le sacre scritture” ma testimonia, «con una vivacità trascinante, un infinito amore per il Collio goriziano, il “paradiso terrestre” del giovane Res», dove l’invasore ha osato portare la fiaccola dell’odio e della distruzione.

Altri appuntamenti

Si prosegue venerdì 1 marzo alle ore 18.00 con Tatjana Rojc, La figlia che vorrei avere, La nave di Teseo, Milano, 2017. Con una scrittura elegante e lirica, è il primo romanzo scritto in italiano da una delle più fini autrici slovene, capace di coniugare l’intimità di un racconto personale ed emotivo con il grande affresco della Storia.

Giovedì 21 marzo alle ore 18.00 Poesia e racconti per l'infanzia. Marko Kravos, Matični vosek/Cera Matria, Multimedia, Salerno, 2022, traduzione di Patrizia Raveggi; Marko Kravos, Jurij Devetak, Duina di Duino e i tre eroi: una fiaba d'altri tempi, ZTT-EST, Vita Activa nuova, Trieste, Klagenfurt 2023, traduzione di Patrizia Raveggi. Due opere di uno dei massimi poeti italiani di lingua slovena.

Giovedì 11 aprile ore 18.00: Borut Klabjan, Gorazd Bajc, Battesimo di fuoco, L'incendio del Narodni dom di Trieste e l'Europa adriatica nel XX secolo. Storia e memoria, Società editrice il Mulino, Bologna, 2023. L'incendio del Narodni dom di Trieste e l'Europa adriatica nel XX secolo. Storia e memoria.